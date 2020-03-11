Кравчук: противостояние «Динамо» и «Спартака» — большое сражение больших тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о ходе серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (3:2).

«Это противостояние — большое сражение больших тренеров. Чувствуется, что оба специалиста в свое время работали со сборной России на крупнейших форумах — чемпионатах мира, Олимпиадах. Характер игр все время меняется, Владимир Крикунов и Олег Знарок находят интересные ходы, в штабах идет много работы. Тренерская серия!

Как сдержать звено Шипачёва? Закрыть доминирующее звено — одна из самых сложных задач в хоккее. В свое время мне посчастливилось играть против величайших центрфорвардов — Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Игоря Ларионова, Сергея Федорова, Стива Айзермана. Поймите, как бы персонально ты ни действовал, как бы ни сушил, великий мастер в любом матче всегда найдет минимум один-два момента для реализации.

Также нужно понимать, что великие звенья проводят на льду 23-25 минут. Где найти сдерживающих хоккеистов, которые готовы освоить такое время, ведь обычно они играют в два раза меньше? Тут нужен уникальный персональный сторож уровня Эсы Тикканена или Владимира Константинова. А таких классиков жанра в КХЛ сегодня нет. Да и в мировом хоккее тоже.

У «Динамо» есть первое звено, у «Спартака» состав более ровный, но без ударной тройки. Обычно в длинной серии сбалансированность в звеньях бьет звездный фактор. Но чтобы это доказать, «Спартаку» нужно выйти на седьмой матч. Задача сложная, но выполнимая», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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