«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей отдела «Хоккей»
«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей отдела «Хоккей» (редактор новостей, удалённая работа).
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире хоккея.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru.
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