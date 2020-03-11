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«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей отдела «Хоккей»

«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей отдела «Хоккей»
Хоккей / Прочие

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей отдела «Хоккей» (редактор новостей, удалённая работа).

Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире хоккея.

График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru.

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