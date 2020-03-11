СКА во втором раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Йокеритом»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.



Противостоять «джокерам» во втором раунде будет петербургский СКА. Ранее «армейцы» обыграли «Витязь» со счётом 4-0. Серия стартует 17 марта в Санкт-Петербурге.



Напомним, в Восточной конференции определились обе пары второго раунда:



«Ак Барс» — «Салават Юлаев»,

«Барыс» — «Сибирь».



В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» со счётом 4-2. Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4-1.