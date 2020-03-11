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СКА во втором раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Йокеритом»

СКА во втором раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Противостоять «джокерам» во втором раунде будет петербургский СКА. Ранее «армейцы» обыграли «Витязь» со счётом 4-0. Серия стартует 17 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Восточной конференции определились обе пары второго раунда:

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»,
«Барыс» — «Сибирь».

В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» со счётом 4-2. Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4-1.

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