Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).



«Большая победа для «Салавата», удачи им дальнейшем в этом плей-офф. Мы провели хорошее начало первого периода. Может, даже лучше четвёртого мачта серии, который выиграли здесь. Увы, не смогли забить, в плей-офф нужно забивать и использовать шансы. Мы проигрывали первый период — 0:2. Наши игроки имели шансы, не сдавались, но Метсола и соперник в целом хорошо сыграли в обороне.



Мы проиграли эту серию во втором и третьем матчах, а не сегодня. Сегодня у «Салавата» получилось лучше реализовать свои шансы. Маннинен удачно забил с лёта, во втором голе Хартикайнен подкараулил отскок от борта.



Почему вновь играл Бобков? Перед игрой я разговаривал с тренером вратарей Сергеем Звягиным. После поражений легко обвинять игроков, но «Салават» заслужил эту победу. Бобков — один из наших ведущих хоккеистов. Он много раз нас выручал в ходе сезона. Так сложилось, что нам забили хорошие голы, ведь у соперника много мастеров», — сказал Хартли на пресс-конференции.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.