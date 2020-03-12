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Маннинен: мы сыграли вполне хорошо во всей серии

Маннинен: мы сыграли вполне хорошо во всей серии
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен поделился впечатлениями от выигранного матча с омским «Авангардом» (4:1, 4-2 в серии). Уфимский клуб одержал победу в серии и вышел в следующий раунд, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Мы знали, что матч будет тяжёлым, им необходимо было выигрывать, но мы знали, что у нас хорошая оборона. Думаю, что сыграли отлично. Наши бригады меньшинства были великолепны, мы забили один гол в большинстве и Юха был на высоте. Защита отыграла надёжно, особенно на пятачке, за счёт этого и выиграли.

Ключевой матч в серии? Не знаю, в каждой игре нужно было биться, все матчи получились разными. Первая гостевая и вторая домашняя наши победы были очень важны. И, конечно, последняя игра в Балашихе. Если выигрываешь в гостях в плей-офф, то это очень важно. Но, вообще, все игры имели огромное значение. Думаю, мы сыграли вполне хорошо во всей серии.

У нас четыре хороших пятёрки, все сыграли отлично, мы были единой командой. Каждый из хоккеистов играл на команду, это очень важный момент. Мы забивали по очереди, сегодня очень нужный и красивый гол забил Кугрышев. Нам нужно так же продолжать играть на команду», — цитирует Маннинена пресс-служба команды.

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