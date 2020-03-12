Гиматов: у нас была команда и поэтому мы победили

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов поделился впечатлениями от выигранного матча с омским «Авангардом» (4:1, 4-2 в серии). Уфимский клуб одержал победу в серии и вышел в следующий раунд, где сыграет с казанским «Ак Барсом».



«Отличная игра, мы сегодня оставили много сил. Все работали на команду, лавка жила. Спасибо всем ребятам, Юхе за то, что он нас подтаскивал в нужные моменты. У нас была команда и поэтому мы победили.



Секрет победы в бешеном общекомандном настрое. Здесь даже не обсуждаются индивидуальные действия, только команда.



Гол? Таких голов у меня раньше не было. Даже не знаю, что сказать. Есть такое правило, как говорится, гол вкусно пахнет. Партнёры сразу начали поздравлять, Слава Богу, что выиграли. Четвёртый гол не такой был важный, но самое главное, что мы прошли в следующий раунд», — цитирует Гиматова пресс-служба команды.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.