Наместников реализовал большинство в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Колорадо» в матче в большинстве с передач Кейла Макара и Габриэля Ландескога забросил российский нападающий Владислав Наместников. Этот гол стал для 27-летнего уроженца подмосковного Жуковского 17-м в текущем сезоне. Всего на его счету 31(17+14) очко в 65 матчах.

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На данный момент «Колорадо Эвеланш» занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Рейнджерс» — на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции.