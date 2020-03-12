Наместников реализовал большинство в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
Вторую шайбу «Колорадо» в матче в большинстве с передач Кейла Макара и Габриэля Ландескога забросил российский нападающий Владислав Наместников. Этот гол стал для 27-летнего уроженца подмосковного Жуковского 17-м в текущем сезоне. Всего на его счету 31(17+14) очко в 65 матчах.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
На данный момент «Колорадо Эвеланш» занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Рейнджерс» — на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции.
- 12 марта 2020
-
06:48
-
06:36
-
06:35
-
06:05
-
05:57
-
05:52
-
00:22
-
00:21
-
00:00
- 11 марта 2020
-
23:45
-
23:20
-
22:56
-
22:45
-
22:18
-
22:08
-
21:54
-
21:47
-
21:32
-
21:22
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:04
-
20:40
-
20:27
-
20:24
-
20:01
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:28
-
18:15