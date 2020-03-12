НХЛ пока не останавливает сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги выступило с заявлением, касающимся ситуации с пандемией коронавируса и возможной приостановки сезона. Ранее из-за того, что положительный тест на коронавирус сдал один из игроков Национальной баскетбольной ассоциации (предположительно Руди Гобер), решение временно приостановить матчи приняло руководство НБА.

«Национальная хоккейная лига в курсе решения НБА о приостановке сезона из-за положительного теста игрока на коронавирус. НХЛ продолжает консультации с медицинскими экспертами и изучает все возможные варианты. Новые подробности будут сообщены завтра», — говорится в официальном заявлении лиги, опубликованном в «твиттере» НХЛ.

О приостановке сезоне в Лиге пока не объявлено.

В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.