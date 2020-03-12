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НХЛ может прервать регулярный чемпионат на три недели

НХЛ может прервать регулярный чемпионат на три недели
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига из-за распространения коронавируса может приостановить регулярный чемпионат сезона-2019/2020, сообщает Sportsnet. НБА уже пришлось идти на такой шаг после того, как игрок «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. В НХЛ зафиксированных случаев заболевания нет, но между хоккейной и баскетбольной лигами есть значительная связь.

«Было бы удивительно, если бы сезон в НХЛ не был приостановлен. Как они могут продолжать играть, если вирус продолжает распространяться? Гобер со своей «Ютой» на прошлой неделе играл против «Торонто Рэпторс», которые делят стадион с «Торонто Мэйпл Лифс», был в Детройте на «Литтл-Сизарс Арене», где играют «Ред Уингз», в Бостоне на стадионе «Брюинз» и в «Мэдисон-Сквер-Гарден», где выступает «Рейнджерс». Даже если играть при пустых трибунах, лига не сможет гарантировать безопасность игроков и персонала.

По словам источников, ходили разговоры о трёхнедельном перерыве, но непонятно, смогут ли взять под контроль коронавирус в такие сжатые сроки», — отмечает обозреватель телекомпании Крис Джонстон.

НХЛ пока не останавливает сезон из-за коронавируса
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