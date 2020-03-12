Сейейс: «Хумо» не поедет в Балашиху, потому что на льду нет рекламы ВХЛ

Генеральный менеджер «Хумо» Нормундс Сейейс рассказал о ситуации с выбором арены на второй раунд плей-офф ВХЛ. Ранее узбекскому клубу запретили играть матчи плей-офф Высшей хоккейной лиги в Узбекистане.

«Пока мы ещё никуда не переехали. Сейчас есть три-четыре варианта, где мы сможем играть домашние матчи. Воскресенск ещё не окончательный вариант. Есть и другие. Изначально не было ничего. Но ближе к вечеру стало появляться всё больше вариантов. Всех обзвонили, объяснили ситуацию. Сейчас совместно с лигой прорабатываем решение. В четверг должны определиться.

В Балашиху не поедем. Потому что там на льду нет рекламы ВХЛ, а нанести её в столь короткие сроки практически нереально. Так что смотрим варианты там, где играли команды Высшей лиги. Должны определиться до 12:00 или 13:00 четверга. В общем, до обеда. Дольше затягивать нельзя, поскольку вечером четверга, после второго выездного матча со «Звездой», надо будет ехать в точку проведения наших домашних игр», — приводят слова Сейейса «Известия».