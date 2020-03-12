Гросс: «Авангард» потратил ещё больше денег, чем «Автомобилист», а что толку? Тоже вылетел

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс подвёл итоги сезона, в котором екатеринбургский клуб проиграл «Сибири» (1-4) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Неудачный сезон — какая разница, от кого вылетели? Недооценивать «Сибирь» не надо, соперники в КХЛ все достойные, хорошие. При чём тут бюджет, деньги, конечно, имеют какие-то значение, но дело не в этом. Так звёзды легли — одни сыграли, другие не сыграли, бывает. Омск чем от нас отличается? Они ещё больше денег потратили, а что толку? Тоже вылетели.

По Доусу, Дацюку и другим игрокам, у которых заканчиваются контракты, пока не могу ничего сказать. С кем сочтём нужным разговаривать, будем разговаривать. Сядем, будем все вместе обсуждать с руководителями клуба. С введением жёсткого потолка вся ситуация кардинально поменяется в подборе игроков. Может, от кого-то придётся отказываться, кого-то менять. Решения по Дацюку пока нет. Если он согласится продолжить карьеру, будем разговаривать», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.