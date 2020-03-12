Гросс: ничего удовлетворительного по работе Мартемьянова не могу сказать

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал будущее главного тренера команды Андрея Мартемьянова и защитника Никиты Трямкина.

«Если команда не прошла дальше, ничего удовлетворительного о работе Мартемьянова я тоже сказать не могу. С моей стороны неудовлетворительная оценка по всему. Пока не могу сказать, будут ли изменения в тренерском штабе, на сегодняшний день у Андрея Алексеевича действующий контракт. Мы сейчас отойдём от всего, потом сядем, будем думать.

Вы сами верите, что Трямкин собирается уехать? Никита Трямкин для нас – ограниченный агент, мы будем действовать в рамках регламента. Если он захочет играть в НХЛ, то это будет его решение, у нас с ним разговора по этому поводу не было. Заставлять туда ехать я его не буду, отговаривать тоже», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.