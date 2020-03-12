«Салават» приостановил продажу билетов на второй домашний матч серии с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» приостановил продажу билетов на второй домашний матч серии с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

«Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру с казанским «Ак Барсом», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче.



Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях.



Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. В случае ввода жёстких карантинных мер клуб возместит их полную стоимость», — сказано в официальном сообщении.