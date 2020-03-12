Фазель — о проведении ЧМ-2020: скажу честно, всё выглядит не очень оптимистично

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что ИИХФ ждёт решения правительства Швейцарии, от которого организация будет исходить в вопросе проведения чемпионата мира. При этом функционер признал сложившуюся ситуацию не очень оптимистичной для проведения мирового первенства.

«Мы ждём решения правительства Швейцарии завтра по проблеме коронавируса в стране. От этого мы будем исходить, принимая решение по чемпионату мира. Но пока что всё выглядит не очень оптимистично для турнира, скажу честно», — цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее из-за коронавируса был досрочно завершён чемпионат Швейцарии в двух высших лигах. Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.