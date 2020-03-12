Вайсфельд: у «Динамо» выше уровень, но «Спартак» более духовитый. В этой серии всё близко

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о ходе серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (3-2).
«Никто не знает, как игра без зрителей может повлиять на результат матча. Что касается самой серии, то у «Динамо» выше уровень исполнителей, но у «Спартака» более духовитая команда. Там всё очень близко, и сегодня может быть любой результат», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый матч противостояния снова выиграли динамовцы. Шестой матч московского дерби состоится сегодня, 12 марта, на домашнем льду красно-белых. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 12 марта 2020
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