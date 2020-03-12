Домашние матчи «Йокерита» в серии плей-офф КХЛ со СКА пройдут без зрителей

«Йокерит» на официальном сайте сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф Кубка Гагарина без зрителей. Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.



Пресс-служба команды подчеркнула, что для клуба здоровье людей всегда имеет наивысший приоритет. В «Йокерите» также попросили болельщиков и партнёров с пониманием отнестись к этому шагу.



Поклонники «Йокерита» смогут посмотреть матчи команды по ТВ. Трансляции будут вестись по графику. А владельцы сезонных абонементов получат компенсацию. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что полностью возместят стоимость ранее проданных билетов.



«Йокерит» во втором раунде плей-офф сыграет со СКА, серия начнется 17 марта в Санкт-Петербурге, матчи в Хельсинки пройдут 21 и 23 марта и, при необходимости, 27 марта.

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