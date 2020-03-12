«Вашингтон» отменил утреннюю тренировку перед матчем с «Детройтом»

12 марта «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду должен провести очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». «Столичные» из-за угрозы распространения коронавируса отказались от командной утренней тренировки. Об этом сообщила обозреватель Саманта Пелл в «Твиттере».



«Вашингтон» делит «Кэпитал Уан-Арену» с клубом НБА «Уизардс», многие игроки которого находятся на карантине из-за коронавируса.



В предыдущем матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» на выезде играли с «Баффало Сэйбрз» и уступили по буллитам – 2:3.



34-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, проведя на льду 19 минут и 24 секунды, набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+2». Евгений Кузнецов отличился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук очков не набрал и заработал «-1».

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