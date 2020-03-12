Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После того как московское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:2 ОТ) в шестом матче серии, стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.



Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Пары 1/4 финала:



СКА — «Йокерит»;

ЦСКА — «Динамо» (Москва);

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»;

«Барыс» — «Сибирь».

В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» (4-1). Московский ЦСКА выбил нижегородское «Торпедо» (4-0). Питерский СКА с таким же счётом победил подмосковный «Витязь». «Йокерит» выиграл у ярославского «Локомотива», а московское «Динамо» — у «Спартака» (4-2).