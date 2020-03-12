Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После того как московское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:2 ОТ) в шестом матче серии, стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф
Пары 1/4 финала:
СКА — «Йокерит»;
ЦСКА — «Динамо» (Москва);
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
«Барыс» — «Сибирь».
В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» (4-1). Московский ЦСКА выбил нижегородское «Торпедо» (4-0). Питерский СКА с таким же счётом победил подмосковный «Витязь». «Йокерит» выиграл у ярославского «Локомотива», а московское «Динамо» — у «Спартака» (4-2).
- 12 марта 2020
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:57
-
21:11
-
21:02
-
20:48
-
20:33
-
20:29
-
20:06
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:08
-
18:48
-
18:40
-
18:30
-
18:04
-
17:40
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:45