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Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

После того как московское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:2 ОТ) в шестом матче серии, стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф
Пары 1/4 финала:

СКА — «Йокерит»;
ЦСКА — «Динамо» (Москва);
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
«Барыс» — «Сибирь».

В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» (4-1). Московский ЦСКА выбил нижегородское «Торпедо» (4-0). Питерский СКА с таким же счётом победил подмосковный «Витязь». «Йокерит» выиграл у ярославского «Локомотива», а московское «Динамо» — у «Спартака» (4-2).

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