«Даллас» не проверял игроков на коронавирус, это касается и Радулова

Обозреватель The Athletic Шон Шапиро прокомментировал ситуацию в «Даллас Старз» и болезнь российского нападающего Александра Радулова. По словам журналиста, в клубе не проводили никаких тестов на выявление коронавируса.



«Даллас» не проверял ни одного игрока, включая Александра Радулова, который пропустил пару последних матчей из-за болезни", — написал Шапиро на своей странице в «Твиттере».



В этом сезоне Радулов набрал 34 (15+19) очка в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч.



Сегодня, 12 марта, Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления. «Даллас Старз» предстояло провести встречу с «Флорида Пантерз».

Радулов: я здоров, никакого вируса у меня нет и не было