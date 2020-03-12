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«Даллас» не проверял игроков на коронавирус, это касается и Радулова

«Даллас» не проверял игроков на коронавирус, это касается и Радулова
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель The Athletic Шон Шапиро прокомментировал ситуацию в «Даллас Старз» и болезнь российского нападающего Александра Радулова. По словам журналиста, в клубе не проводили никаких тестов на выявление коронавируса.

«Даллас» не проверял ни одного игрока, включая Александра Радулова, который пропустил пару последних матчей из-за болезни", — написал Шапиро на своей странице в «Твиттере».

В этом сезоне Радулов набрал 34 (15+19) очка в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч.

Сегодня, 12 марта, Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления. «Даллас Старз» предстояло провести встречу с «Флорида Пантерз».

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