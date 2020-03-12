Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яшкин: считаю, что правильно зашёл с шайбой в зону. Вопрос был в Петерссоне

Яшкин: считаю, что правильно зашёл с шайбой в зону. Вопрос был в Петерссоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии), а также спорный эпизод с шайбой, которую он забросил в овертайме.

«Считаю, правильно зашёл с шайбой в зону, там уже вопрос был в Петерссоне. Не видел, как он заходил, поэтому сложно что-то сказать. Две ложи на арене взорвались вообще! А в целом такой хоккей это совсем что-то другое, тем не менее это всё равно хоккей, надо настраиваться. Для обеих команд условия одинаковые. Любой команде важна домашняя поддержка. Думаю, «Спартаку» было тяжелее, но и нам было нелегко.

Вытаскивать матчи – задача нашего звена, да и первый гол нам забили. Отступать было некуда, пришлось вытаскивать. При счёте 1:2 ещё 20 минут оставалось играть, мы выложились по полной и сравняли счёт. Считаю, хорошо отыграли. Шипачёва никак особенно не поздравляли, готовились к матчу», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

КХЛ разъяснила решение по поводу победной шайбы «Динамо» в шестом матче со «Спартаком»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020