Яшкин: считаю, что правильно зашёл с шайбой в зону. Вопрос был в Петерссоне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии), а также спорный эпизод с шайбой, которую он забросил в овертайме.
«Считаю, правильно зашёл с шайбой в зону, там уже вопрос был в Петерссоне. Не видел, как он заходил, поэтому сложно что-то сказать. Две ложи на арене взорвались вообще! А в целом такой хоккей это совсем что-то другое, тем не менее это всё равно хоккей, надо настраиваться. Для обеих команд условия одинаковые. Любой команде важна домашняя поддержка. Думаю, «Спартаку» было тяжелее, но и нам было нелегко.
Вытаскивать матчи – задача нашего звена, да и первый гол нам забили. Отступать было некуда, пришлось вытаскивать. При счёте 1:2 ещё 20 минут оставалось играть, мы выложились по полной и сравняли счёт. Считаю, хорошо отыграли. Шипачёва никак особенно не поздравляли, готовились к матчу», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 марта 2020
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