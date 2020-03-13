Гудачек: такие, как Яшкин, забивают при любой возможности. Это звено всё решило в серии

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4).

«Очень интересный хоккей был, а нам немного не хватило для победы. Хороший сезон в целом получился, в плей-офф мы сыграли за тренерский штаб, за наших болельщиков, которых я считаю лучшими в лиге. Но это жизнь. Я пожелал ребятам из «Динамо» удачи в следующем раунде. Мы тоже хотели туда пройти…

У них очень хорошее первое звено. Думаю, это лучшие игроки КХЛ. В нужные моменты они выходили и забивали. Или Петерссон, или Яшкин, или Шипачёв. Просто вытаскивали команду.

Победный гол Яшкина? Неудобный момент, я реагировал на первый бросок, сделал движение… Сейчас посмотрел повтор – очень красивый бросок получился у Яшкина. И очень сложны для вратаря. Наверное, есть какое-то решение. Но это бросал игрок, который забросил 35 шайб в чемпионате. Такие, как он, забивают при любой возможности. Это звено всё решило в серии», — цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.

Яшкин: считаю, что правильно зашёл с шайбой в зону. Вопрос был в Петерссоне