Гудачек: такие, как Яшкин, забивают при любой возможности. Это звено всё решило в серии

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4).
«Очень интересный хоккей был, а нам немного не хватило для победы. Хороший сезон в целом получился, в плей-офф мы сыграли за тренерский штаб, за наших болельщиков, которых я считаю лучшими в лиге. Но это жизнь. Я пожелал ребятам из «Динамо» удачи в следующем раунде. Мы тоже хотели туда пройти…
У них очень хорошее первое звено. Думаю, это лучшие игроки КХЛ. В нужные моменты они выходили и забивали. Или Петерссон, или Яшкин, или Шипачёв. Просто вытаскивали команду.
Победный гол Яшкина? Неудобный момент, я реагировал на первый бросок, сделал движение… Сейчас посмотрел повтор – очень красивый бросок получился у Яшкина. И очень сложны для вратаря. Наверное, есть какое-то решение. Но это бросал игрок, который забросил 35 шайб в чемпионате. Такие, как он, забивают при любой возможности. Это звено всё решило в серии», — цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.
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