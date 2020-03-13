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Никишин: у «Спартака» был шанс выиграть серию, могли зацепить второй матч

Никишин: у «Спартака» был шанс выиграть серию, могли зацепить второй матч
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4).

«Конечно, у нас был шанс выиграть серию. Где-то не повезло. Не забили те голы, которые могли забить. В целом хороший сезон. Если говорить о себе, наверное, мог бы сыграть лучше. Но подвели травмы. Буду исправляться в следующем сезоне, делать выводы.

Какой матч стал ключевым? Наверное, второй. Мы могли его зацепить, если бы не удаления в концовке», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый и шестой матчи противостояния снова выиграли динамовцы.

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«Спартак» уступил «Динамо» и вылетел из плей-офф, а главного тренера красно-белых спросили о его будущем в клубе.
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