Ерёменко стал первым голкипером в истории «Динамо», выигравшим 200 матчей в КХЛ
Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2.
Одним из главных героев матча стал голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший 32 броска и одержавший четвёртую победу в серии. Для 39-летнего голкипера эта победа стала 200-й за московский клуб в КХЛ. Александр стал первым вратарём в истории «Динамо» с подобным достижением.
В общей сложности за карьеру в «Динамо» (с учётом Суперлиги) Ерёменко одержал 230 побед, что является вторым результатом в клубной истории. Рекорд принадлежит Владимиру Мышкину, выигравшему 247 матчей.
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