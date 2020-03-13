Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ерёменко стал первым голкипером в истории «Динамо», выигравшим 200 матчей в КХЛ

Ерёменко стал первым голкипером в истории «Динамо», выигравшим 200 матчей в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2.

Одним из главных героев матча стал голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший 32 броска и одержавший четвёртую победу в серии. Для 39-летнего голкипера эта победа стала 200-й за московский клуб в КХЛ. Александр стал первым вратарём в истории «Динамо» с подобным достижением.

В общей сложности за карьеру в «Динамо» (с учётом Суперлиги) Ерёменко одержал 230 побед, что является вторым результатом в клубной истории. Рекорд принадлежит Владимиру Мышкину, выигравшему 247 матчей.

Яшкин въехал в зону спиной и добил «Спартак»! Знарок недотянул даже до седьмого матча
Впервые в истории КХЛ матч прошёл без зрителей. В Москве теперь так будет до конца сезона?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020