Источник: матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей

Старт серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт без зрителей, сообщается в телеграм-канале «Инсайдлар».

Отмечается, что без зрителей пройдут матчи в Казани. «Ак Барс» начнёт «зелёное дерби» с уфимским клубом на домашнем льду. Матч запланированы на 18 и 20 апреля. Также Казань может принять пятый и седьмой матч серии, если до них дойдёт противостояние.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Республике Татарстан планируют перенести все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.



В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).