«Ак Барс» возобновил продажу билетов на домашние матчи с «Салаватом Юлаевым»

Казанский «Ак Барс» возобновил продажу билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встречи пройдут 18 и 20 марта.



«Билеты на „зелёное дерби“ − снова в продаже. Матчи пройдут в шумном режиме, как мы любим! Надеемся, что никаких изменений больше не произойдёт», — написала пресс-служба «Ак Барса» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Республике Татарстан планируют перенести все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.



В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).