Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Президент «Торонто»: у всех есть много вопросов относительно того, что нас ждёт в будущем

Президент «Торонто»: у всех есть много вопросов относительно того, что нас ждёт в будущем
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахан прокомментировал решение НХЛ приостановить сезон из-за коронавируса.

«Здоровье и безопасность наших болельщиков, хоккеистов, персонала и журналистов всегда являются для хоккейных клубов и лиги основным приоритетом в принятии решений, поэтому «Торонто Мэйпл Лифс» выражает полную поддержку принятого решения НХЛ, её членов и игроков.

Как и у вас, у нас есть много вопросов относительно того, что нас ждёт в будущем. Мы продолжим следить за ситуацией и будем поддерживать контакт с департаментом здравоохранения Торонто, Агентством здравоохранения Канады и Национальной хоккейной лигой. Мы будем сообщать о новостях команды по мере их появления», – цитирует Шенахана пресс-служба НХЛ.

Макдэвид: поддерживаю решение НХЛ и профсоюза приостановить сезон ради безопасности команд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020