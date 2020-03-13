Президент «Торонто»: у всех есть много вопросов относительно того, что нас ждёт в будущем

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахан прокомментировал решение НХЛ приостановить сезон из-за коронавируса.

«Здоровье и безопасность наших болельщиков, хоккеистов, персонала и журналистов всегда являются для хоккейных клубов и лиги основным приоритетом в принятии решений, поэтому «Торонто Мэйпл Лифс» выражает полную поддержку принятого решения НХЛ, её членов и игроков.

Как и у вас, у нас есть много вопросов относительно того, что нас ждёт в будущем. Мы продолжим следить за ситуацией и будем поддерживать контакт с департаментом здравоохранения Торонто, Агентством здравоохранения Канады и Национальной хоккейной лигой. Мы будем сообщать о новостях команды по мере их появления», – цитирует Шенахана пресс-служба НХЛ.