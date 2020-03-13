Кравец: очень расстроен Орлович-Грудковым, а Кочетков оказался не готов к такой нагрузке

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги сезона, в частности отметив неудачное выступление нападающего Дениса Орлович-Грудкова и голкипера Петра Кочеткова.
«Игра Дениса? Не знаю, что с ним случилось. Честно говоря, очень расстроен, что хоккеист с такими хорошими руками и головой, вот так выступил. Возможно, провёл плохо предсезонку. У него была непонятная ситуация: останется в СКА или перейдёт в «Сочи». На него многое навалилось, и он не смог сдюжить. Кроме первого матча в Китае, где он забил гол за «Витязь», у него ничего не получилось. Давали ему шанс потренироваться, потом сыграть, но изменений, к сожалению, я не увидел. Хотя на него надежда у меня была больше всего.
После молодёжного чемпионата мира—2019 Кочетков толком нигде не играл. Возможно, после турнира он подумал, что будет первым вратарём и всё у него сразу получится. Пётр — талантливый голкипер. Просто к нам он пришёл в плохих физических кондициях.
Моё мнение — в СКА вратарю легче играть, потому что там и защитники сильнее, и бросков по воротам, соответственно, меньше. В «Витязе» же нужно постоянно вытаскивать шайбы, быть начеку в любой момент. Кочетков оказался не готов к такой нагрузке. Плюс проблемы со здоровьем — потянул пах. К концу чемпионата с физикой всё стало хорошо, в следующем сезоне он должен добавить. Тем более у него действующий контракт, и мы надеемся на Петра», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.
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