«Салават» раздаст болельщикам защитные маски и напоит иммуноукрепляющим чаем
Пресс-служба «Салавата Юлаева» рассказала, какие меры предосторожности будут предприняты во время домашних матчей второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».
«Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся вокруг проведения массовых мероприятий, на домашних матчах «Салавата Юлаева» будут предприняты усиленные меры предосторожности, в частности:
- Измерение температуры на входе. При входе в арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с повышенной температурой не будут допущены на матчи. Стоимость билетов при этом будет возвращена при обращении в кассы.
- Антисептик для обработки рук. По всей арене будут доступны антисептики и дезинфицирующие салфетки.
- Дополнительный медицинский пункт. В фойе 2 уровня будет организован медпункт для тех, кто почувствует недомогание во время матча.
- Обработка «Уфа-Арены» до и во время матча. Перед началом матча все поверхности «Уфа-Арены» будут тщательно обработаны антисептическим средством, кроме того перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки и столы в фойе арены.
- Выдача одноразовых масок. Если у вас останутся сомнения в безопасности посещения матча, вы можете получить бесплатную медицинскую маску в медпункте.
- Иммуноукрепляющий чай и башкирский мёд. Ведь чем крепче иммунитет, тем сложнее заразиться.
Внимание! На входе возможны очереди: призываем вас отнестись с понимаем к проводимым мерам и приезжать на матчи заранее», — говорится в сообщении пресс-службы уфимцев в «Инстаграме».
Курносов: «Салават» предпримет всё необходимое, чтобы сыграть перед своими болельщиками
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