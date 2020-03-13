«Салават» раздаст болельщикам защитные маски и напоит иммуноукрепляющим чаем

Пресс-служба «Салавата Юлаева» рассказала, какие меры предосторожности будут предприняты во время домашних матчей второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».



«Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся вокруг проведения массовых мероприятий, на домашних матчах «Салавата Юлаева» будут предприняты усиленные меры предосторожности, в частности:

Измерение температуры на входе. При входе в арену будет произведено измерение температуры тела: зрители с повышенной температурой не будут допущены на матчи. Стоимость билетов при этом будет возвращена при обращении в кассы. Антисептик для обработки рук. По всей арене будут доступны антисептики и дезинфицирующие салфетки. Дополнительный медицинский пункт. В фойе 2 уровня будет организован медпункт для тех, кто почувствует недомогание во время матча. Обработка «Уфа-Арены» до и во время матча. Перед началом матча все поверхности «Уфа-Арены» будут тщательно обработаны антисептическим средством, кроме того перед каждым перерывом будут дополнительно обработаны дверные ручки и столы в фойе арены. Выдача одноразовых масок. Если у вас останутся сомнения в безопасности посещения матча, вы можете получить бесплатную медицинскую маску в медпункте. Иммуноукрепляющий чай и башкирский мёд. Ведь чем крепче иммунитет, тем сложнее заразиться.

Внимание! На входе возможны очереди: призываем вас отнестись с понимаем к проводимым мерам и приезжать на матчи заранее», — говорится в сообщении пресс-службы уфимцев в «Инстаграме».