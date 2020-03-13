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Курносов: «Салават» предпримет всё необходимое, чтобы сыграть перед своими болельщиками

Курносов: «Салават» предпримет всё необходимое, чтобы сыграть перед своими болельщиками
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, что в клубе предпринимают все необходимые меры, чтобы матчи серии второго раунда плей-офф с «Ак Барсом» в Уфе прошли не при пустых трибунах.

«Салават Юлаев» хочет играть домашние матчи серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» со зрителями. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы сыграть перед своими болельщиками. Наблюдается очень большой интерес к серии: люди звонят, пишут. На наш первый домашний матч продано уже 95% билетов, на вторую игру — порядка 85%. Разумеется, учтена и гостевая квота для болельщиков из Казани. Мы находимся на постоянной связи с представителями КХЛ и правительством Республики Башкортостан. Надеемся на положительное решение данного вопроса», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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