ИИХФ отменила ещё четыре турнира, заседание по проведению ЧМ назначено на 17 марта

Совет Международной федерации хоккея обсудит возможность проведения или отмены чемпионата мира 2020 года в условиях пандемии коронавируса на конференции 17 марта, сообщает официальный сайт ИИХФ.



Проведение чемпионата мира запланировано в Цюрихе и Лозанне. Турнир должен состояться с 8 по 24 мая. В Цюрихе ранее было подтверждено два случая заболевания коронавирусом.



С 28 февраля в Швейцарии был введён запрет на массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек. Из-за продолжающегося распространения коронавируса порог понижен до 100 человек. Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии досрочно завершены. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1100 случаев заражения.



13 марта ИИХФ подтвердила отмену ЮЧМ-2020 по хоккею, который должен был состояться в США.



Кроме того, ИИХФ уведомила об отмене ещё четырёх турниров в апреле.

Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Загребе, Хорватия.

Чемпионат мира (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Рейкьявике, Исландия.

Чемпионат мира (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в

Кокельшёэре, Люксембург.

Чемпионат мира (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 20 по 23 апреля в Кейптауне, ЮАР.

ИИХФ подтвердила отмену юниорского чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса