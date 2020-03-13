Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ отменила ещё четыре турнира, заседание по проведению ЧМ назначено на 17 марта

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ИИХФ отменила ещё четыре турнира, заседание по проведению ЧМ назначено на 17 марта
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Совет Международной федерации хоккея обсудит возможность проведения или отмены чемпионата мира 2020 года в условиях пандемии коронавируса на конференции 17 марта, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Проведение чемпионата мира запланировано в Цюрихе и Лозанне. Турнир должен состояться с 8 по 24 мая. В Цюрихе ранее было подтверждено два случая заболевания коронавирусом.

С 28 февраля в Швейцарии был введён запрет на массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек. Из-за продолжающегося распространения коронавируса порог понижен до 100 человек. Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии досрочно завершены. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1100 случаев заражения.

13 марта ИИХФ подтвердила отмену ЮЧМ-2020 по хоккею, который должен был состояться в США.

Кроме того, ИИХФ уведомила об отмене ещё четырёх турниров в апреле.
Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Загребе, Хорватия.
Чемпионат мира (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Рейкьявике, Исландия.
Чемпионат мира (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в
Кокельшёэре, Люксембург.
Чемпионат мира (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 20 по 23 апреля в Кейптауне, ЮАР.

ИИХФ подтвердила отмену юниорского чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020