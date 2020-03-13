ИИХФ отменила ещё четыре турнира, заседание по проведению ЧМ назначено на 17 марта

Совет Международной федерации хоккея обсудит возможность проведения или отмены чемпионата мира 2020 года в условиях пандемии коронавируса на конференции 17 марта, сообщает официальный сайт ИИХФ.
Проведение чемпионата мира запланировано в Цюрихе и Лозанне. Турнир должен состояться с 8 по 24 мая. В Цюрихе ранее было подтверждено два случая заболевания коронавирусом.
С 28 февраля в Швейцарии был введён запрет на массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек. Из-за продолжающегося распространения коронавируса порог понижен до 100 человек. Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии досрочно завершены. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1100 случаев заражения.
13 марта ИИХФ подтвердила отмену ЮЧМ-2020 по хоккею, который должен был состояться в США.
Кроме того, ИИХФ уведомила об отмене ещё четырёх турниров в апреле.
Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Загребе, Хорватия.
Чемпионат мира (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в Рейкьявике, Исландия.
Чемпионат мира (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 19 по 25 апреля в
Кокельшёэре, Люксембург.
Чемпионат мира (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 20 по 23 апреля в Кейптауне, ЮАР.
- 13 марта 2020
-
20:07
-
12:36
-
05:23
- 12 марта 2020
-
17:40
-
17:22
-
15:06
-
14:45
-
07:40
- 11 марта 2020
-
11:25
- 10 марта 2020
-
12:25
-
09:04
- 9 марта 2020
-
12:51
-
11:43
- 8 марта 2020
-
09:00
- 5 марта 2020
-
12:03
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48
- 29 февраля 2020
-
21:33
-
17:11
- 28 февраля 2020
-
18:49
-
13:10
- 27 февраля 2020
-
18:41
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
13:00
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42