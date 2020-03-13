Генменеджер «Филадельфии» — о паузе в НХЛ: это больше чем хоккей и больше чем спорт

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал решение НХЛ приостановить сезон из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это больше чем хоккей и больше чем спорт. Считаю, что комиссионер Гэри Беттмэн и совет директоров приняли единственное рациональное решение, которое можно было принять на данный момент и в данных условиях. Надеюсь, что это только пауза, ситуация станет лучше и у нас будет шанс вернуться и провести значимые хоккейные игры», — приводит слова Флетчера российская версия сайта НХЛ.
Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса. В этом сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. В баскетбольной лиге игры также приостановлены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.
- 13 марта 2020
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