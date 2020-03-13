Бобровский обещал пожертвовать работникам арены во Флориде $ 100 тыс. из-за паузы в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщил обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Отличный жест. Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ. Одноклубники Бобровского также стремятся соответствовать этой сумме», — написал Фридман на своей странице в «Твиттере».



Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса.