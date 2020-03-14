Белов: СКА находится в инфополе, булки не расслабляем

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал подготовку команды к матчам второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня клуб провёл двустороннюю игру.



«Настроение боевое. Играем на хороших скоростях, много голов, единоборства. Готовимся, хотим играть.



Играть без зрителей, конечно, непривычно. Но играем и знаем, что матчи будут показывать по телевизору. У нас город большой, болельщики будут нас поддерживать.



У нас уже вторая игра такая, несколько дней назад играли в «Хоккейном городе». Это связано не только с тем, что болельщиков не будет, а с тем, что после первого раунда большая пауза, надо поддерживать игровой ритм.



«Йокерит» — агрессивная, хорошая команда. Не знаю, едем мы в Финляндию или не едем… У них большая площадка, надо будет перестраиваться после нашей маленькой. Команда играет в хороший хоккей и даёт сопернику играть. Надеюсь, сможем их переиграть.



Ситуация с коронавирусом? У каждого теперь отдельные бутылки, полотенца. Принимаются превентивные меры, микрофоны не трогаем, стараемся ничего не подцепить.



Идут разговоры, что могут плей-офф вообще отменить, что «Йокерит» снялся уже. Насколько это отвлекает? У нас нет информации, что кто-то снялся или что-то отменят. Готовимся планомерно к матчам, а там уже как сверху решат. Мы находимся в инфополе, как и все. Новости поступают, но мы булки не расслабляем, готовимся», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.