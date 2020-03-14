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Подколзин — о ситуации с коронавирусом: СКА готовится, тренируемся в обычном режиме

Подколзин — о ситуации с коронавирусом: СКА готовится, тренируемся в обычном режиме
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал подготовку команды ко второму раунду плей-офф Кубка Гагарина.

«Всё нормально, готовимся ко второму раунду. Тренируемся в обычном режиме, сегодня игровая тренировка была. Это игровой тонус, играть всегда интереснее, чем тренироваться. Готовимся в полном объёме, а там посмотрим. Это немного не наше дело, мы в этой ситуации, скорее, исполнители.

Играть без зрителей или не играть вообще? Трудный вопрос… Конечно, обидно, что зрителей не будет. Но, кому надо, тот посмотрит.

Чувствую ли, что после первого раунда должны покатить? Конечно, поспокойнее. Первые матчи прошли, ты подуспокоился и играешь в хоккей, в который умеешь», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.

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