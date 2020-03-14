Перенесённые матчи «Хумо» в Воскресенске пройдут без зрителей

Матчи клуба ВХЛ «Хумо», перенесённые из-за коронавируса из Ташкента в Воскресенск, пройдут без зрителей.
«Хоккейный клуб «Хумо» уведомляет о том, что на основании постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» и рекомендацией организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек воздержаться от их проведения на территории Московской области, матчи ¼ финала Кубка Петрова (ВХЛ) между командами «Хумо» (Ташкент) и «Звезда» (Москва), намеченные на 15 и 16 марта 2020 года в ЛДС «Подмосковье» им. Н.С. Эпштейна (г. Воскресенск), пройдут без зрителей», — указано на сайте «Хумо».
- 14 марта 2020
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:54
-
20:38
-
19:50
-
19:25
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:26
-
17:59
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:50
-
15:38
-
15:12
-
15:02
-
14:23
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:35
-
13:21
-
13:12
-
12:48
-
11:58
-
11:45
-
10:56
-
10:42
-
10:39