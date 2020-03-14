Перенесённые матчи «Хумо» в Воскресенске пройдут без зрителей

Матчи клуба ВХЛ «Хумо», перенесённые из-за коронавируса из Ташкента в Воскресенск, пройдут без зрителей.



«Хоккейный клуб «Хумо» уведомляет о том, что на основании постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» и рекомендацией организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек воздержаться от их проведения на территории Московской области, матчи ¼ финала Кубка Петрова (ВХЛ) между командами «Хумо» (Ташкент) и «Звезда» (Москва), намеченные на 15 и 16 марта 2020 года в ЛДС «Подмосковье» им. Н.С. Эпштейна (г. Воскресенск), пройдут без зрителей», — указано на сайте «Хумо».