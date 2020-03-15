Защитник «Колорадо» Коул: к плей-офф моя борода будет ещё длиннее!

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Иэн Коул с юмором отреагирвал на приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, мы разочарованы из-за того, что сезон приостановлен (надеюсь, ненадолго), но мы, игроки, понимаем, что безопасность команд и болельщиков первостепенна. Но есть и хорошая новость: моя борода к плей-офф станет ещё длиннее!» — написал Коул в «Твиттере».

«Колорадо Эвеланш» занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. Йэн Коул в текущем сезоне набрал 26 (4+22) очков в 65 матчах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более пяти тысяч человек, на территории Китайской Народной Республики — более 3,1 тысячи.