Брызгалов: буду голосовать за Трампа. Он как животное медоед — прёт и делает своё дело

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов признался, что собирается вновь проголосовать за Дональда Трампа на выборах президента США.
«На прошлых президентских выборах США я голосовал за Трампа. Я в нём не разочаровался, поддерживаю его и дальше. Думаю, его выберут на второй срок. Он самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке. Я за него опять отдам свой голос.
У демократов было слишком много политкорректности, я их мысли вообще не разделяю. Америка – очень разная. Вы видите большие города – Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это в основном демократические города, там совсем другие взгляды на жизнь. Но есть другая Америка, и таких людей тоже очень много. Они в Трампе увидели то, о чём думают, и пошли за ним. Люди послушали его и сказали: «Наконец-то хоть кто-то это сказал, что мы думаем, и не боится это говорить». Для республиканцев он стал лидером, который сказал их мысли.
Трамп сейчас продолжает свою линию. Иногда, конечно, он выглядит too much (перебарщивает), когда начинает слишком много шутить. А демократы вместо того, чтобы найти кандидата, предложить свою программу, все четыре года бессмысленно и безосновательно боролись с Трампом, пытаясь объявить ему импичмент, просто теряли время. Я независимый, не являюсь сторонником какой-то партии, но смотрел на демократов и думал: и как за этих людей голосовать? Они не предлагают никакой конструктивной программы, они переполнены ненавистью и желчью к этому человеку и хотят только одного – убрать его от власти. Но подождите, я за него голосовал, мне он пока нравится. С чего это вы решили, что его надо убрать, я и ещё 50 миллионов против этого. Вы что, страну к гражданской войне подводите? Извините, это Америка. Люди за него проголосовали, и всё.
Трамп как медоед, есть такое животное. Ему всё равно, он прёт и делает своё дело, не обращая на них внимания. Я бы свой голос за демократов не отдал, они ничего не могут предложить. От них только один вой, стон и истерика. Нет у них никаких идей, тем более сейчас новая демократическая партия набита молодыми радикальными идеями: сделать всё бесплатно — медицину, образование. Считать-то они совершенно не умеют, кто будет за это платить», — рассказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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