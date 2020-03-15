Даугавиньш: люди умирают — с коронавирусом нельзя шутить. Лучше проявлять осторожность

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса, из-за чего красно-белым пришлось завершать серию первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» без зрителей.

«Шоком это для меня не стало. Такое сейчас происходит во всём мире. Это серьёзная болезнь, с которой надо бороться. Люди умирают — с этим нельзя шутить. Вирус серьёзный, и любая мера предосторожности оправданна. Никто не хочет заболеть. И никто не хочет, чтобы ему потом пришлось бороться с этой инфекцией.

Наверное, рано или поздно поеду домой. Я особо не люблю путешествовать, мне больше нравится проводить время дома. А сейчас, с учётом ситуации, скорее всего, ограничения будут. И лучше проявлять осторожность, чем думать, что всё будет в порядке, и где-то заразиться», — приводят слова Даугавиньша «Известия».