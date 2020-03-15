Георгиев показал пустые полки в американском супермаркете. Всё из-за коронавируса

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев показал пустые полки в одном из магазинов Нью-Йорка, принадлежащем сети супермаркетов Whole Foods.
Фото: «Инстаграм» Александра Георгиева
Товары были раскуплены из-за ситуации с коронавирусом. По последним данным, в США выявлено 2816 заболевших, из них умерло 58 человек. Ранее власти США ввели чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. НХЛ и АХЛ приостановили сезон на неопределённый срок, а ECHL уже объявила о прекращении чемпионата.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на вечер 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
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