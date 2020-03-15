Каратаев: «Барыс» выступает под эгидой другой лиги, это не республиканские соревнования

Генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и участием «Барыса» в плей-офф КХЛ.

«Что касается запрета на выступление «Барыса», то, во-первых, они выступают под эгидой другой лиги — КХЛ. Это не республиканские соревнования. Во-вторых, насколько мне известно, управляющая компания объявила запрет на посещение подведомственных ей объектов, в том числе это касается и «Барыс Арены».



Здесь необходимо уже решение городских властей, возможно ли продолжение плей-офф для команды «Барыс» в Астане или провести матчи на другой арене в Казахстане или России. Уверен, что руководство клуба, города и лиги найдут правильное решение в этом вопросе



По республиканским соревнованиям всех уровней мы постараемся принять определённые решения до 18 марта. Казахстанская федерация хоккея также настоятельно рекомендовала для всех хоккейных школ, предварительно на период каникул с 16 марта по 5 апреля, отменить тренировки детей.



В этом вопросе мы исходили из соображений, что во многих аренах в течение дня одними и теми же раздевалками пользуются подряд для нескольких возрастов, а также в связи с тем, что детей приводят родители, которые общаются между собой и в раздевалках, и во время тренировок, а это массовое скопление людей.



Поскольку на приостановление детско-юношеского тренировочного процесса не было отдельного распоряжения с министерств, то это настоятельная рекомендация в целях превентивных мер по недопущению распространения вируса. Здесь уже необходима персональная ответственность руководителей хоккейных школ, тренеров и родителей в вопросе организации и проведения тренировочных процессов», — цитирует Каратаева пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.