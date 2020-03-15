Суворов — об отмене ЮЧМ: сборная Беларуси могла бы вмешаться и в медальные разборки

Форвард юниорской сборной Беларуси Александр Суворов считает, что команда могла сражаться за медали на ЮЧМ-2020, который был отменён из-за пандемии коронавируса.

«Понимал, что у меня был бы шанс. Но в то же время понимал, что на таком турнире ни в коем случае нельзя сбиваться на индивидуальные действия и выпячивать свое «Я». Со стороны прекрасно видно, когда человек тянет одеяло на себя и когда играет на команду. Соло можно выиграть пару матчей за сезон, а на юниорском чемпионате мира можно выиграть только командой.

Нам ставили высокие задачи. Мы точно должны были выйти в плей-офф. Сейчас можно наговорить много громких слов, но на ЮЧМ-2020, при определённых обстоятельствах, мы могли бы вмешаться и в медальные разборки. У нас собралась отличная команда в Раубичах плюс в Северной Америке отличный белорусский десант — наши парни там только набрали лучшую форму. Мы выступили бы единым кулаком и были бы голодны до побед, но как есть», — цитирует Суворова пресс-служба ФХБ.