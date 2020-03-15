Быков — о плей-офф КХЛ: лучше признать этот чемпионат несостоявшимся

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что КХЛ следует остановить чемпионат.

«Все европейские страны сейчас больше внимания уделяют здоровью людей, поэтому в „Йокерите“ и приняли такое решение. По всей Европе все спортивные соревнования и зрелищные мероприятия запрещают. Не должно быть пира во время чумы. Спокойно отношусь к решению финского клуба, здоровье людей стоит на первом месте. Считаю, более логично было бы остановить Кубок Гагарина, ведь мы должны заботиться о здоровье игроков, которые тоже под угрозой. Ситуация в мире сложная, она требует совместных усилий, чтобы остановить эту болезнь. Считаю, лучше остановить и просто признать этот чемпионат несостоявшимся.

Есть экономическая составляющая, от телевидения зависят вложения в клубы, но все равно прекращаются чемпионаты. Все ставится на весы рядом со здоровьем людей, поэтому мероприятия не проводятся. Получать удовольствие от игры в то время, когда есть горе и смерть, не очень правильно. Если мы сейчас остановим все мероприятия и уберём все риски, это пойдёт на пользу всему человечеству», — цитирует Быкова РИА «Новости».