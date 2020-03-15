«КХЛ не остановила сезон, «Йокерит» взял дело в свои руки». Мировые СМИ – об отказе финнов

Решение финского «Йокерита» отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина вызвало интересную реакцию обозревателей и экспертов. Причём своё удивление высказали не только финны, но и североамериканцы.

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Теперь лига точно остановит сезон? LIVE НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Теперь, видимо, коронавирус «закроет» и КХЛ.

«В любом случае, играть пришлось бы без зрителей»

«Сезон в КХЛ для «Йокерита» закончен. Команда должна была играть против СКА из Санкт-Петербурга, но играть не будет из-за коронавируса. По словам главного тренера Лаури Марьямяки, это был тяжёлый удар для команды. Особенно потому, что играть предстояло со СКА, но конец сезона получился очень трудным. Увы, приходится завершать его, хотя в первом раунде против «Локомотива» «шуты» были очень хороши.



Что же в это время делает КХЛ? По всему миру отменяют спортивными соревнования — сезоны либо приостановлены, либо отменены совсем. Но в КХЛ нет никаких признаков отмены. «Йокерит», СКА и «Ак Барс» ранее объявили, что будут играть без зрителей, московское «Динамо» и «Спартак» уже сыграли при пустых трибунах. Но Марьямяки назвал КХЛ отличной лигой, а решение об отказе играть он объяснил решением финской стороны», — отмечает обозреватель Iltalehti Анни Саарела.



«Сезон закончился для «Йокерита» — об этом сообщает российский сайт «Чемпионат». При этом, было подчёркнуто, что пока от участия в плей-офф отказались только шуты. «Я не могу это комментировать», — сказал в субботу утром менеджер по связям с общественностью «Йокерита» Айро Кеурулайнен. Всё последнее время ожидалась информация о том, что хоккейные турниры в России и Белоруссии будут отложены, но на данный момент ничего не отложено и не отменено. В КХЛ тоже не было никаких обсуждений о прерывании сезона», — удивляются в издании Ilta-Sanomat.



«В любом случае, серия «Йокерита» и СКА была бы сыграна бы сыграна без зрителей, а это совсем не интересно. «Йокерит» готовился к полуфиналу Западной конференции, но пандемия коронавируса сейчас в разгаре», — констатирует сетевое издание Jatkoaika.



«Решение о выходе «Йокерита» из плей-офф было принято после указов финского правительства. Этим решением принято защитить здоровье игроков и персонала команды, замедлить рост распространения эпидемии. Дискуссии были долгими, и после этого клуб решил не ездить в Петербург», — комментирует Lansi-Suomi.



Примечательно, что на многих финских спортивных ресурсах продолжает идти реклама платной телевизионной подписки на матчи «Йокерита» в плей-офф КХЛ. «Все матчи «Йокерита» и ещё много других игр КХЛ! Закажите сейчас!», — кричат рекламные баннеры.

«КХЛ не хотела останавливать сезон, но «Йокерит» взял всё в свои руки»

«КХЛ была одной из немногих лиг, которая не отменила свой сезон. Но нашёлся один клуб, который решил прекратить играть, несмотря ни на что. За несколько дней до начала второго раунда «Йокерит» заявил, что не будет играть, сославшись на коронавирус. Если плей-офф в КХЛ продолжится, а пока что все признаки свидетельствуют именно об этом, то, похоже, что СКА можно поздравить с выходом в финал Запада, где питерцы будут ждать своего соперника, который определиться в серии между ЦСКА и московским «Динамо», — считает Джаред Клинтон из The Hockey News.



«В то время, как в Северной Америке остановлены все спортивные состязания, плей-офф КХЛ всё ещё продолжается, но одна команда уже добровольно покинула розыгрыш. Это «Йокерит», который базируется в Хельсинки. КХЛ не остановила сезон, но одна из лучших команд лиги взяла дело в свои руки. Это был «Йокерит», — констатировал репортёр The Score Джош Голдсмит.

«Плей-офф должен продолжаться без нас». «Йокерит» написал письмо в КХЛ Эксклюзивные подробности отказа финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Почему КХЛ не хочет останавливаться?»

Ещё до того, как «Йокерит» официально объявил о том, что не будет играть в плей-офф, финские журналисты недоумевали по поводу отсутствия реакции руководства КХЛ на стремительное развитие ситуации с коронавирусом.



«Согласно официальным сообщениям, в России выявлено 34 случая заболевания коронавирусом, два из которых были в Санкт-Петербурге. Но к этим цифрам, как и к любой информации из России, надо относиться с осторожностью. В пятницу вечером КХЛ не проявила никаких признаков того, что плей-офф будет приостановлен — матчи СКА и «Йокерита» пройдут без зрителей.



Почему КХЛ не хочет останавливаться? Дело не в деньгах, потому что доход от билетов для российских клубов не играет особой роли в бюджете. Дело в авторитете. КХЛ не хочет падать на колени перед коронавирусом, как НХЛ, лига показывает своим молчанием именно это. Кубок Стэнли в нынешнем сезоне находится под вопросом, но КХЛ очень хочет разыграть Кубок Гагарина», — отмечает обозреватель издания Iltalehti Пекка Ялонен.

КХЛ не хочет скандала. Лига уговаривает «Йокерит» не сниматься с плей-офф Чтобы перенести игры Кубка Гагарина на две недели.

«Играть при пустых трибунах? Конечно, если играть при пустых трибунах, то риск распространения вируса становится намного меньше. Это было бы способом завершить сезон, дать хоккеистам возможность завершить ту работу, которую они выполняли по ходу сезона, увидеть плоды своего труда. В то же время, всё это похоже на искусственное дыхание для мертвеца. В ту же секунду, когда игрок в какой-либо команде дал положительный результат на коронавирус, вся серия должна быть немедленно отменена. Это поставило бы под угрозу здоровье игроков и того персонала, кто работает на матче, обслуживает стадион. Хотят ли хоккеисты, чтобы это было на их совести?

В спортивном мире, где есть коррупция, жадность, допинг, издевательства и сексуальные домогательства, теперь у лидеров есть шанс прекрасный продемонстрировать мораль и этику. Независимо от того, насколько важен и любим спорт, он не относится к социально значимым функциям, которые нужно поддерживать во время кризиса», — жёстко отметил обозреватель HBL Филип Саксен.



Любопытно, что плей-офф финского чемпионата был сначала отложен, а потом отменён задолго до новостей с «Йокеритом», но легионеры, играющие в Финляндии, остались недовольны и этой задержкой. Очевидно, что неопределённая позиция КХЛ относительно продолжения сезона также вызовет негатив со стороны иностранных хоккеистов.



«Нужно было принимать решение немедленно, а не тянуть резину. Нужно было дожидаться, пока отменят рейсы в нашу страну? Неделя паузы ничего не решает, стало только хуже», — отметил американский форвард Тревор Мингоя, выступающий за «КооКоо» из Куоволы.