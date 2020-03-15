Кожевников: «Йокерит» можно понять. Не на кладбище же ходить смотреть хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ финского «Йокерита» от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта.
«Нехорошо, что «Йокерит» снялся, но есть на то причины, в мире страшная трагедия. Их можно понять. Бережёного бог бережёт. КХЛ могла бы остановить чемпионат в такой ситуации, но это нужно решать совместно с командами. Самое интересное, что противоядия-то пока нет против коронавируса, и лучше перестраховаться в такой ситуации. Здоровье людей дороже. Не на кладбище же ходить смотреть хоккей, поэтому надо с пониманием отнестись к решению «Йокерита» и найти выход из ситуации. Финны молодцы, что решились на такой шаг», — приводит слова Кожевникова «Р-Спорт».
Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса.
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