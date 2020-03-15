Йортикка: в Испании вернулись времена диктатуры Франко, количество смертей растёт

Бывший главный тренер «Амура», «Адмирала и «Йокерита» Ханну Йортикка рассказал о ситуации с коронавирусом в Испании, где он живёт в последнее время.



«Ситуация постоянно ухудшается. Сейчас здесь просто ненормальная тишина, но всё это случилось внезапно. Мои испанские знакомые считают, что в Испании вернулись времена диктатуры Франко. Количество смертей постоянно растёт, полиция действует жёстко, если люди не подчиняются. Правительство требует закрыть все рестораны и кафе. Вчера я получил сообщение от финских органов здравоохранения, что если приеду в Финляндию, то попаду на двухнедельный карантин. Большой брат смотрит на нас всё время. Нет больше личной жизни.



Ситуация серьёзная, но люди должны думать головой. Цены на авиарейсы поднялись заоблачно. Но я не думаю, что конец света надо рассматривать, как реальную перспективу. Всё работает, электричество, интернет. Простые же вещи требуются! Помыть руки и сидеть дома. Поводов для паники нет», — приводит слова Йортикки Iltalehti.