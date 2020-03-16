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«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ

«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» откажется от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Хоккеистам «барсов» сообщили о решении утром на общекомандном собрании, теперь клуб должен согласовать это решение с лигой. Но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.

17 марта должна была стартовать серия «Барыса» с «Сибирью». Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

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