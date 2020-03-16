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Пашков — о коронавирусе: в современной истории таких угроз человечеству ещё не было

Пашков — о коронавирусе: в современной истории таких угроз человечеству ещё не было
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал возможную остановку сезона в Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас трудно говорить, какие меры примет КХЛ, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего, вплоть до самых кардинальных, в том числе и приостановку плей-офф или вообще отмены оставшейся части соревнования.

Мы видим, что ситуация в мире сейчас крайне серьёзная. Трудно вспомнить, чтобы в современной истории человечество сталкивалось с угрозой подобного масштаба, хотя в прошлые века и случались эпидемии, приводившие к массовым смертям людей. И в любом случае в такой обстановке нельзя пренебрегать любыми мерами по охране здоровья человека, которое превыше всего. Так что если КХЛ после консультаций с Минздравом и другими ответственными органами государственной власти сочтёт необходимым прекратить нынешний сезон, то другого выхода нет», — цитирую Пашкова «Известия».

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