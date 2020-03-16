Рыспаев: если бы коронавирус материализовался, с удовольствием вышел бы с ним на ринг

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал меры, введёные в Казахстане для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Напомним, сегодня стало известно, что «Барыс» отказывается от участия в плей-лфф.



«У меня всё супер. Конечно, у нас есть определённые ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днём, стараются побыть с родными.



Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.