Президент «Барыса»: проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось

Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал отказ клуба от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда должна была 17 марта начать серию с «Сибирью».



«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещён, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — приводит слова функционера ТАСС.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.