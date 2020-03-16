Президент «Барыса»: проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось
Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал отказ клуба от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда должна была 17 марта начать серию с «Сибирью».
«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещён, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — приводит слова функционера ТАСС.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE
Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
Читайте также
- 16 марта 2020
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:07
-
11:57
-
11:48
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05
-
21:30
-
20:44
-
20:10
-
19:43
-
19:08
-
19:02
Партнерский контент