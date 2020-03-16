69-летний Крикунов – о коронавирусе: в КХЛ я один в зоне риска. Чего остальным-то бояться?

Главный тренер московского «Динамо» 69-летний Владимир Крикунов поделился мнением о возможной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.



«Естественно, это мешает. У ребят настроение уже другое. Но ещё нет решения, что закрыли чемпионат, поэтому надо работать. „Йокерит“ и „Барыс“ уже снялись с турнира? Да надо выгнать их из лиги, да и всё! Ну а что они снимаются? (смеётся — Прим. «Чемпионата»). КХЛ ведь решение принимает. Нам-то главное, чтобы мы доиграли этот чемпионат. Его надо доиграть. А команды, которые снялись, – это же другие государства, где закрылись границы. К ним ни другие команды, ни судьи не могут прилететь.



Если заболеет один хоккеист, то это моментальный карантин для всей команды? Ну заболеет, так заболеет. Тут в зоне риска-то я один во всей лиге нахожусь, потому что я старше всех. А все остальные – молодые, чего им бояться?» — передаёт слова Крикунова корресподент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.